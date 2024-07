Movida, controlli a Colleferro e nei dintorni: ecco cosa emerge

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, volti a prevenire e reprimere i reati connessi con il fenomeno della “movida”, dalle strade del centro a quelle più trafficate, ai parchi, giardini, zone segnalate dai residenti per gli schiamazzi nelle ore notturne e i locali pubblici del centro che, nel week end, sono frequentati da centinaia di giovani provenienti anche dai comuni limitrofi.

Movida, controlli dei Carabinieri a Colleferro e nei dintorni: ecco cosa emerge

Il bilancio dell’attività preventiva è di 7 multe, per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di oltre 1.000 euro, 4 persone denunciate alla guida per stato di ebrezza e tre finite nei guai per l’uso di sostanze stupefacenti.

Più nel dettaglio, l’altro ieri notte ad Artena i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso alla guida un 47enne del posto che, controllato alla guida della sua autovettura, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti per la verifica alcolemica.

Poche ore dopo, sempre ad Artena, a finire nel mirino degli stessi militari un 31enne di Colleferro, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari al doppio di quello consentito.

Ieri sera, a Colleferro, in via Latina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso alla guida una 41enne colleferrina, con un tasso alcolemico leggermente superiore a quello consentito. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente e i veicoli sono stati affidati a persona ritenuta idonea.

Nella notte, a Valmontone, a finire nei guai un 36enne di origine egiziana, sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida, nonostante avesse già in passato reiterata la medesima violazione. Anche per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri.

Nell’ambito della medesima operazione di controllo, avvenuta nei luoghi particolarmente frequentati dai giovani, i Carabinieri della Stazione di Gavignano e di Carpineto Romano hanno sorpreso tre giovani che sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di Hashish. Si tratta di un 33enne di Pontecorvo (FR), un 23enne di Carpineto Romano e un 26enne di Valmontone. Lo stupefacente è stato sequestrato, per tutti e tre è stata inoltrata segnalazione alla Prefettura di Roma per i conseguenti provvedimenti.

Il servizio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Comando Provinciale di Roma che mira a garantire maggiori standard di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile c.d.“movida”.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.