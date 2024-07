Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Roma. Lotta allo spaccio di droga: arrestate sette persone dalla Polizia di Stato

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, con l’ausilio della Squadra Cinofili, hanno arrestato un 52enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti, a seguito di un’accurata attività investigativa, hanno individuato l’appartamento dell’uomo e, giunti sul posto, il cane antidroga della Squadra Cinofili ha iniziato a raspare con insistenza la porta d’ingresso dell’abitazione. Il 52enne, che in quel momento si trovava in spiaggia presso una località balneare, è stato raggiunto dai poliziotti e condotto presso la sua abitazione.

Una volta entrati all’interno per eseguire la perquisizione domiciliare, l’uomo ha riferito di detenere della sostanza stupefacente del tipo hashish all’interno del secchio della spazzatura, nascosta sotto al sacchetto. Nel corso della perquisizione, il cane antidroga si è diretto senza esitazione nel bagno e in particolare vicino alla lavatrice. Il 52enne, oramai alle strette, ha riferito di aver occultato all’interno del vano motore degli involucri di sostanza stupefacente. Nello specifico, sono stati trovati involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 272 grammi oltre ad un bilancino di precisione e una lama sporca di sostanza stupefacente. Rinvenuti e sequestrati anche 0.39 grammi di marijuana.

Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio hanno arrestato un 39enne albanese sorpreso mentre cedeva della sostanza stupefacente. Nello specifico, i poliziotti, mentre percorrevano via di Donna Olimpia, hanno notato l’uomo che a bordo della sua autovettura impegnava a forte velocità l’incrocio per poi fermarsi e cedere della sostanza stupefacente ad un acquirente avvicinatosi al finestrino. Gli agenti li hanno prontamente fermati e hanno trovato l’uomo in possesso di 90 euro appena ricevuti in cambio dell’involucro consegnato contenente circa 1 grammo e mezzo di crack. La perquisizione personale del 39enne ha permesso di trovare altri 36 grammi della stessa sostanza mentre la perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire 910 euro in contanti e infine con la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 0,83 grammi di cocaina e 420 euro in contanti.

Gli operatori del IX Distretto Esposizione hanno arrestato un 37enne italiano. In particolare, a seguito di un’accurata attività investigativa, sono venuti a conoscenza di un’incessante attività di spaccio posta in essere in via Beppe Fenoglio ad opera di diversi pusher. Il 37enne, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga gettando a terra un involucro contenente 28 dosi di cocaina del peso di circa 11 grammi. Prontamente bloccato l’uomo è stato arrestato.

Sempre i poliziotti dell’XI Distretto hanno arrestato un cittadino romeno, di 22 anni, che è stato sorpreso nel corso di una cessione di sostanza stupefacente. Fermato dagli agenti è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina dal peso di circa 8 grammi e 785 euro in contanti. L’attività investigativa ha portato alla luce il ruolo di pusher svolto dal 22enne il quale aveva intrapreso una vera e propria attività di spaccio consegnando a domicilio la sostanza stupefacente richiesta dagli acquirenti.

Gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato un italiano di 72 anni che spacciava dalla sua abitazione; infatti, a seguito di un servizio di osservazione, gli investigatori hanno notato diverse autovetture che sostavano nei pressi dell’abitazione dell’uomo per poi andar via dopo pochi minuti. A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, all’interno di un frigorifero nella cantina di pertinenza, 44 panetti di hashish dal peso totale di 4,5 kg mentre, nella camera da letto, sono state trovate 554 cartucce cal. 22 non regolarmente denunciati all’Autorità di PS. Per tale motivo l’uomo è stato tratto in arresto.

Infine, gli investigatori del Commissariato Porta Pia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via di Tor San Giovanni, hanno notato due uomini a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo; ne è nato un breve inseguimento durante il quale il passeggero ha lanciato un sacchetto dal finestrino che è stato prontamente recuperato dagli operatori i quali hanno rinvenuto all’interno dello stesso circa 82 grammi di cocaina. Giunti in via della Bufalotta i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di altri 2 grammi e mezzo di cocaina e 320 euro in contanti. Pertanto, i due, italiani di 50 e 62 anni, sono stati tratti in arresto perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato gli arresti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.