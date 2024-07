Colleferro, proteste in ospedale: l’intervento dei Sindaci della zona

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei sindaci di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone.

Il comunicato stampa

In seguito alle proteste dei lavoratori e del sindacato CISL, che si è espresso a mezzo stampa, il sindaco di Colleferro ha invitato i sindaci dei comuni di Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone in data 11 luglio, per una riunione sulle problematiche dell’ospedale Parodi Delfino.

Nella giornata odierna si è tenuta, nella casa comunale di Colleferro, la riunione sul tema delle gravi carenze di infermieri e OSS.

Erano presenti i comuni di Artena, Gavignano, Gorga, Montelanico, Valmontone e Colleferro.

I sindaci presenti dichiarano quanto segue: “Siamo solidali con i lavoratori e con il sindacato; alla loro voce aggiungiamo la nostra anche e soprattutto nel richiedere provvedimenti che consentano di riportare alla normalità i carichi di lavoro del personale.

Esprimiamo la nostra contrarietà a qualsiasi accorpamento dei reparti e chiediamo che il nuovo atto aziendale in approvazione, sia quantomeno uguale a quello vecchio, senza alcun taglio alle “Unità Operative” ed ai servizi erogati ai cittadini di tutto il comprensorio.

I sindaci di:

Artena, Colleferro, Gavignano, Montelanico, Valmontone.”

Foto di repertorio