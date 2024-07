Incendio a Casal Lumbroso, proseguono le operazioni spegnimento e bonifica

Proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio di vegetazione che ha interessato la zona Casal Lumbroso – Massimina.

Al momento una squadra VVF è impegnata nello spegnimento di sterpaglie e materiali di risulta.

Dalle ore 02:00 circa di questa notte due squadre VVF, due Autobotti e moduli Antincendio sono impegnati presso il Comune di Poli in Via dei Fraticelli e Via del Torrione, per un vasto incendio di bosco e vegetazione.

Sul posto dalle ore 08:00 circa anche il DOS per coordinare le operazioni di spegnimento.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Dal pomeriggio di ieri, 17 luglio 2024, un incendio di vaste proporzioni sta interessando via di Casal Lumbroso, in zona “Pantano di Grano, Massimina Pisana”.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento.

A titolo precauzionale si raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell’incendio (Municipi XII, zone dell’XI e del XIII) di:

non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti

non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.

Nella zona interessata è stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, i cui risultati saranno pubblicati sul sito ARPA LAZIO nel corso dei prossimi giorni.

Per maggiori informazioni chiamare la Sala Coordinamento e Intervento Operativo del Dipartimento di Roma Capitale, attiva 24 ore al giorno 7 giorni su 7 ai numeri 800 854 854 oppure al 06 6710 9200.