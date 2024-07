Concerto Coldplay, alcuni tassisti alterano la tariffa per il trasporto allo stadio Olimpico

Nell’ambito dei controlli sul servizio di trasporto pubblico non di linea, eseguiti quotidianamente dalla Polizia Locale di Roma Capitale, con il Reparto Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), è in atto un potenziamento della vigilanza anche nelle aree interessate da grandi eventi, dove è stato osservato un aumento di alcune condotte irregolari da parte di chi svolge servizio taxi e Ncc.

Concerto Coldplay, scoperti oltre 20 tassisti che alterano la tariffa per il trasporto allo stadio Olimpico

In queste ultime sere, in occasione del concerto del gruppo musicale dei Coldplay, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, gli agenti hanno individuato le zone, soprattutto in prossimità delle stazioni Metro, dove alcuni tassisti si adoperavano per procacciare i clienti e trasportarli presso lo stadio Olimpico, applicando loro delle tariffe alterate anche per diverse decine di euro.

Oltre cento i controlli eseguiti nelle ultime sere in prossimità delle aree soggette a tale fenomeno, con trenta verbali redatti, dei quali venti per alterazione della tariffa, per un ammontare totale di sanzioni di quasi 10mila euro.

