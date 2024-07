Dalle ore 13:50 di oggi, 16 luglio 2024, sulla linea Roma – Cassino la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Anagni per un incendio in prossimità dei binari.

Anagni, incendio vicino ai binari: circolazione sospesa sulla Roma-Cassino

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire limitazioni, cancellazioni e rallentamenti.

È in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, seguiranno aggiornamenti.

Fonte: RFI

Foto di repertorio