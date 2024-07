Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata.

A1, chiusure notturne della stazione di Ceprano: ecco quando

Di conseguenza, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Frosinone;

in uscita per chi proviene da Napoli: Pontecorvo.

Foto di repertorio