Tragedia senza fine in provincia di Frosinone: muore un bimbo di soli 16 mesi.

Tragedia in provincia di Frosinone: muore un bimbo di soli 16 mesi. Inutile ogni tentativo di soccorso

Stando a quanto riportato da la Repubblica, sarà il medico legale a chiarire le cause del decesso di un bimbo di soli 16 mesi. Il piccolo è venuto a mancare nella notte, mentre i genitori lo stavano portando al pronto soccorso dell’ospedale di Sora. Purtroppo per il bambino non c’è stato nulla da fare, nonostante tutti i tentativi di soccorso.

La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura. Alla base del decesso potrebbe esserci una malformazione congenita ma sarà l’esame autoptico a chiarire le cause della morte: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio