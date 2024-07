Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, del commissariato Torpignattara e del commissariato Portamaggiore, a seguito di un’intensa attività volta al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, hanno tratto in arresto due 24enni, una 25enne e un 23enne poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga a Roma, arrestate quattro persone: sequestrati 23kg di droga

L’attività investigativa ha avuto inizio con il controllo effettuato dai poliziotti in via Marcianise, dove hanno notato i due 24enni italiani a bordo di un’autovettura, riconoscendo uno dei due poiché gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P. G. per reati inerenti gli stupefacenti.

Raggiunta l’autovettura in via dei Gordiani e fermata per un controllo, i due ragazzi si sono mostrati palesemente agitati e la perquisizione veicolare e personale ha permesso di rinvenire e sequestrare 12 grammi di hashish, 27 involucri di hashish del peso di 168 grammi, 6 bustine di marijuana del peso di 45 grammi, una sigaretta elettronica contenente THC da 1 grammo e 1260,00 euro.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire presso la prima abitazione una sigaretta elettronica contenente THC da 1 grammo e un involucro contenente 0,2 grammi di hashish, mentre presso la seconda abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 500 euro in contanti e 11 involucri contenenti 60 grammi di hashish nascosti all’interno di una scarpa.

Inoltre, attraverso l’acquisizione di alcune conversazioni recuperate dai cellulari sequestrati i poliziotti sono venuti a conoscenza di una presunta attività di spaccio in zona “La Rustica” svolta all’interno di un’abitazione in via Servigliano.

I poliziotti, dopo una scrupolosa attività d’indagine, sono riusciti ad individuare l’appartamento in questione e grazie alle immagini di videosorveglianza poste all’ingresso dello stesso, hanno individuato una coppia di ragazzi, una 25enne e un 23enne, entrambi italiani, che facevano ingresso nell’appartamento.

Una volta all’interno, i poliziotti hanno subito percepito il tipico odore acre della Cannabis e hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nello specifico 18kg circa di hashish e oltre 5 kg di Marijuana.

Gli agenti hanno rintracciato i due ragazzi presso l’abitazione del 23enne dove, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto 10.450,00 euro e le chiavi dell’appartamento in via Servigliano, dove è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Al termine delle attività di rito, i poliziotti li hanno tratti in arresto.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato degli agenti.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.