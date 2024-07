Long Island, New York.— Il video di sorveglianza del Deer Park Nail Salon mostra l’incidente in cui sono morte 4 persone e ne sono rimaste 9 ferite. Il minivan ha sfondato la vetrina del negozio Hawaii Nail & Spa al 794 Grand Boulevard a Deer Park poco dopo le 16:30 del 28 giugno.

Al volante di un Suv ubriaco piomba a tutta velocità in un salone di bellezza: quattro morti e nove feriti oltre il conducente dell’auto

Steven Schwally, 64 anni, è accusato di aver guidato in stato di ebbrezza e di aver sfondato la porta a vetri anteriore dell’Hawaii Nail Spa a Deer Park venerdì, uccidendo tre membri dello staff e l’agente di polizia di New York fuori servizio di 34 anni Emilia Rennhack, che quella sera si stava facendo le unghie per un matrimonio.

Le altre vittime sono state identificate come il proprietario Jiancai “Ken” Chen, 37 anni, di Bayside, Queens, e i dipendenti Yan Xu, 41 anni, e Meizi Zhang, 50 anni, entrambi di Flushing, Queens. Altre nove persone sono rimaste ferite tra cui una bambina di 12 anni. Schwally, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, guidava sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo avrebbe ammesso alla polizia di aver bevuto diciotto birre prima dell’incidente mortale.

Era stato precedentemente arrestato per ubriachezza nel 2013. Il 19 luglio, Steven dovrebbe comparire in tribunale.

Ecco il video dell’incidente disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=eygbvt&jd=1