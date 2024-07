Comune della Città metropolitana di Roma Capitale assume a tempo indeterminato

Come viene riportato da Lavoro Facile, il Comune di Palombara Sabina (Città metropiltana di Roma Capitale) ha indetto due concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 impiegati amministrativi e 2 agenti di polizia locale.

I principali requisiti sono:

diploma di scuola superiore;

conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più difuse;

conoscenza della lingua inglese.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata entro le ore 14,00 del 9 agosto, al Settore I Risorse Umane, Comune di Palombara Sabina, via Piave 35, 00018 Palombara Sabina (RM), tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: comune.palombarasabina.rm@halleycert.it.

