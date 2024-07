Veicolo in fiamme tra San Cesareo e Roma Sud: traffico in tilt nel pomeriggio di oggi, 12 luglio 2024, sulla A1.

Veicolo in fiamme sulla A1: traffico in tilt

Come segnalatoci in Redazione e riportato dal portale di Autostrade per l’Italia, si segnala che Monteporzio Catone è chiuso in entrata al traffico verso il Grande Raccordo Anulare, altezza km 10.2.

Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine sul posto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio