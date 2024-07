Sant’Apollinare, minaccia e molesta una coppia: nei guai un 60enne

Lo scorso 10 luglio, i Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento a carico di un 60enne del posto.

I dettagli e l’intervento dei Carabinieri

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino che lo ha ritenuto responsabile di reiterate minacce e molestie in danno di una coppia di Sant’Andrea del Garigliano.

Il comportamento dell’uomo ha generato timore nei coniugi tanto da temere per l’incolumità propria e per quella della loro figlia minore al punto di costringerli a cambiare le abitudini di vita. Alla luce di tutto ciò, il G.I.P. di Cassino ha ritenuto opportuno applicargli anche il braccialetto elettronico di sorveglianza in modo da monitore i suoi movimenti.

Continua l’impegno delle donne e degli uomini dell’Arma in servizio nel cassinate che con il loro lavoro garantiscono una risposta alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.