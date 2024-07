Avviso fornitura parziale dei libri di testo a.s. 2024-2025: i dettagli dal Comune di Colleferro.

Colleferro, avviso fornitura parziale dei libri di testo a.s. 2024-2025: i dettagli dall’Amministrazione Comunale

Si comunica che per effetto della Determinazione Regionale n. G07590 del 10/06/2024 possono essere presentate le richieste per la fornitura parziale dei libri di testo per gli alunni che frequentano l’anno scolastico 2024-2025. nelle scuole secondarie di I e II grado, statali o paritarie.

Le domande posso essere presentate entro e non oltre le ore 12,30 del 06 settembre 2024.

Sul link sottostante è possibile prendere visione di tutte le informazioni e reperire il modulo per presentare la richiesta.

https://www.comune.colleferro.rm.it/novita/fornitura-parziale-dei-libri-di-testo-anno-scolastico-2024-2025#allegati