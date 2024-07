Anzio, maltrattano le compagne: nei guai tre uomini

Anzio e dintorni, i Carabinieri arrestano due persone gravemente indiziate di maltrattamenti nei confronti delle compagne e notificano un divieto di avvicinamento ad un terzo soggetto. I dettagli sugli interventi dei Militari.

Maltrattamenti nei confronti delle compagne: le vicende

I Carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato in flagranza di reato un italiano 56enne, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Nella scorsa serata, una donna di 33 anni ha richiesto un intervento presso la propria abitazione tramite il numero di emergenza 112, poiché l’ex compagno, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, la stava minacciando, dall’ingresso di casa. L’uomo, nonostante l’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, ha continuato nella sua condotta vessatoria, minatoria e offensiva nei confronti della ex compagna. Ai militari la donna ha poi raccontato che non era la prima volta e che era stata costretta a cambiare le sue abitudini di vita, per evitare di incontrarlo. L’uomo è stato identificato e poi condotto in caserma, e a causa dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri.

La scorsa notte, invece, una 33enne ha chiamato sempre il 112, poiché aveva appena avuto un’accesa discussione con il compagno convivente, un italiano di 30 anni. La pattuglia della Stazione Carabinieri di Marina Tor San Lorenzo, immediatamente giunta sul posto, ha trovato in casa solo l’uomo che, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ha dichiarato che dopo la discussione la donna si era allontanata volontariamente, senza portare con sé il cellulare.

All’interno del cellulare i militari hanno constatato la presenza di alcune foto della donna, con evidenti ecchimosi sulle braccia. Temendo il peggio, i militari con l’ausilio di altri Carabinieri giunti in supporto dalla Compagnia di Anzio, hanno effettuato delle ricerche in zona e dopo circa un’ora sono riusciti a rintracciarla, nella propria autovettura, nei pressi di uno stabilimento balneare della zona.

Anche in questo caso la donna ha raccontato di una lunga serie di maltrattamenti subiti dall’uomo, con il quale aveva spesso delle discussioni provocate dalla sua gelosia. In passato però, non aveva mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine né aveva fatto ricorso a cure mediche. Nonostante la vittima non volesse sporgere denuncia dell’accaduto, sulla base delle informazioni raccolte, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Al termine degli atti, il 30enne è stato condotto presso il carcere di Velletri.

Infine, ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Anzio hanno notificato a un 54enne italiano, un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna con applicazione dello strumento elettronico di controllo, a seguito di una denuncia sporta dalla donna presso gli uffici di Anzio Colonia. In sintesi, il 20 giugno la donna aveva denunciato per la prima volta i maltrattamenti da parte dell’uomo, culminate in un episodio in cui lo stesso la scaraventava fuori dalla sua auto, causandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni di prognosi.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522

