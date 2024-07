L’unione delle Camere Penali Italiane a fronte dello stillicidio di persone che, ristrette nelle carceri, pongono fine alle loro condizioni di sofferenza togliendosi la vita con una frequenza impressionante, ha organizzato, attraverso le camere territoriali, una maratona oratoria in tutto il territorio nazionale, nella mattina di mercoledì 10 luglio.

Velletri, maratona oratoria contro i suicidi in carcere

In particolare, la Camera Penale di Velletri “Angelo Fagiolo”, nell’ambito della più ampia iniziativa nazionale, ha svolto l’evento davanti al Tribunale di Velletri, in piazza Giovanni Falcone. Alla maratona oratoria ha preso parte anche il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, nella doppia veste di avvocato e Primo Cittadino.

“Mi trovo in una situazione ambivalente in quanto parlo da Sindaco e da avvocato. Conosciamo bene il dramma che vivono i detenuti italiani, un dramma figlio di un sistema che spesso non funziona. È necessario un programma di riforme strutturali e di ripensamento dell’intero sistema dell’esecuzione penale, per evitare che situazioni di questo tipo siano così frequenti”. – Ha dichiarato il Sindaco nel suo intervento.

Sono intervenuti all’evento, oltre al Sindaco Cascella: l’avv. Stefano Perica Presidente sezione territoriale di Velletri della Camera Penale – aderente all’Unione Nazionale delle Camere Penali, l’avv. Stefano Armati Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense, Giorgio Innocenti Referente area giustizia ed esecuzione penale Fondazione Caritas Velletri-Segni, Pierluigi Sanna sindaco di Colleferro, il Consigliere Massimo Garavini delegato del Sindaco di Grottaferrata, Silvia Carocci Sindaco di Artena, Laura Mujic Assessore ai Servizi Sociali di Valmontone, l’avv. Loredana Mariani Assessore ai Servizi Sociali di Ariccia, Gabriele Di Bella Comandante di Polizia Locale del Comune di Nemi e don Roberto, Vicario in sostituzione del Vescovo, sua Eccellenza Mons. Stefano Russo. Inoltre, ci sono stati numerosi interventi degli avvocati penalisti del Foro di Velletri.