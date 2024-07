Una donna di 69 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto pirata ad Aprilia, in provincia di Latina.

Aprilia, donna investita e uccisa da un’auto pirata: indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, una donna è stata investita e uccisa da un’auto pirata: il gravissimo incidente è accaduto nella notte, ad Aprilia, in provincia di Latina. Il corpo della donna è stato rinvenuto sul ciglio della strada: per la 69enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ritrovata l’auto, che risulterebbe essere stata rubata. Il responsabile della morte della donna è scappato. Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio