I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di Roma e del N.A.S. di Roma, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario, in tutta l’area della Stazione ferroviaria di Roma Termini, piazza Indipendenza, via Giolitti, piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

Roma Termini. Controlli a tappeto: un arresto e sei persone denunciate

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in via Manin con 25 grammi di hashish occultati all’interno dei calzini. Subito dopo, invece, hanno denunciato una 42enne romena, senza fissa dimora, trovata senza giustificato motivo in possesso di un paio di forbici di 24 centimetri, mentre altre due persone, della provincia di Napoli e della provincia di Lecce, sono state denunciate per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Una 37enne romena e un 52enne romano, sono stai denunciati per l’inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. I Carabinieri del N.A.S., unitamente ai Carabinieri della Stazione di Roma Macao, hanno sanzionato con una multa da 4500 euro il titolare di un ristorante della zona per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo “HACCP”, mancata tracciabilità degli alimenti e per aver riscontrato carenze igienico sanitarie.

Nel complesso, sono stati distrutti 150 kg di alimenti non tracciati, mentre il ristorante è stato sequestrato in via amministrativa. Altre tre persone controllate all’interno della stazione ferroviaria, sono state segnalate al Prefetto poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato amministrativamente 3 cittadini, tutti stranieri e senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore; a loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 147 persone, eseguito verifiche su 46 veicoli, effettuato 14 posti controllo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.