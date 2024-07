Identificato e denunciato l’uomo di 34 anni che avrebbe violentato una ragazza di 16 anni sull’isola di Ponza. Proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Choc a Ponza, violenta una 16enne: denunciato 34enne. Proseguono le indagini per ricostruire con esattezza quanto successo

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda riportata dall’Ansa, è stato identificato e denunciato dalla Procura di Cassino l’uomo che la scorsa notte, introducendosi nell’abitazione dei vicini, avrebbe abusato di una 16enne.

La ragazza è stata immediatamente trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e si trova ora in una struttura di Roma; nei confronti del 34enne, che sarebbe già gravato da diversi precedenti penali, è stato emesso un foglio di via dall’isola di Ponza. Al momento, proseguono le indagini per ricostruire con esattezza l’episodio: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.