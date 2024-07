Gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Monteverde, a seguito di un’intensa attività volta al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, hanno tratto in arresto un 50enne poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga a Monteverde: rinvenuti e sequestrati quantitativi di cocaina, orologi di pregio ed un importo di oltre 18.000 euro

I poliziotti, dopo uno scrupoloso servizio di osservazione attuato nei pressi dell’abitazione del sospettato, non appena lo hanno visto arrivare a bordo del suo scooter, lo hanno fermato. Sin da subito infastidito dal controllo degli agenti, il 50enne non ha potuto fare altro che accompagnare i poliziotti nel suo appartamento per consentire agli stessi la perquisizione della sua abitazione.

Così il controllo effettuato dagli investigatori, con l’ausilio del cane delle unità cinofile antidroga della Questura di Roma, ha permesso di rinvenire, nei vari ‘nascondigli’ all’interno dell’abitazione, dentro le scarpe e all’interno di un doppio fondo ricavato in un tavolino, diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a due Rolex ed un importo di oltre 18.000 Euro, di cui il fermato non era in grado di giustificarne la provenienza.

Al termine delle attività di rito per il 50enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.