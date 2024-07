Focene, tragedia in mare: morti due sub

Doppia tragedia in mare nella giornata di ieri,7 luglio 2024: morti due sub, in episodi distinti, a largo della costa di Focene.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, due sub sono morti ieri a Focene. La prima segnalazione è giunta verso le 10:00 della mattina: immediato l’intervento del bagnino, che riportato in superficie il subacqueo ormai esanime. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso operato dalla Guardia Costiera e dal personale medico del 118.

La seconda segnalazione è pervenuta dopo le 13:30, da parte del personale della Guardia costiera presente a terra, del ritrovamento di un sub disperso: i familiari avevano lanciato l’allarme per il mancato rientro.

Per entrambi i casi non si esclude, pertanto, che il decesso possa essere stato causato da un malore: il mare si presentava mosso.

Foto di repertorio