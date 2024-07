Choc a Roma nella mattinata di ieri, sabato 6 luglio 2024: un uomo è stato ritrovato morto a Castel Porziano. Indagini in corso.

Choc a Roma, uomo trovato morto a Castel Porziano: indagini in corso. Il corpo non presenterebbe tracce di violenza

Stando a quanto riportato dall’Ansa, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella mattinata di ieri a Castel Porziano.

L’allarme è scattato poco prima della 12:00 e i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo che aveva avvistato il cadavere all’interno di una macchia di vegetazione a bordo strada.

Il corpo dell’uomo si presentava in avanzato stato di decomposizione e non sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza. Disposta l’autopsia: indagini in corso.

