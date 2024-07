Due meloni venduti all’asta per 17mila euro

Due meloni giapponesi premium venduti all’asta per oltre 17.000 euro. Nello specifico, due meloni “Yubari”, sono stati venduti sabato nelle aste di Sapporo sull’isola di Hokkaido, la prefettura più a nord del Giappone per 3 milioni di yen, una cifra equivalente a 17’500 euro.

I meloni giapponesi Yubari hanno raggiunto somme folli all’asta

Si tratta di un prezzo di 500’000 yen inferiore al 2023, che non ha tuttavia scoraggiato i produttori locali. La coppia è stata la prima dell’anno ad essere messa all’asta al mercato all’ingrosso di Sapporo ed è stata acquistata da un’azienda locale. In base alle stime del consorzio nella cittadina di Yubari – famosa per i frutti succosi della regione, gli agricoltori della zona esporteranno circa 3200 tonnellate di meloni entro la fine di agosto, con i prezzi che in media dovrebbero raggiungere tra i 7000 e gli 8000 yen a coppia.

Come vuole la tradizione, il vincitore dell’asta, la Hokuyupack, distribuirà i meloni gratuitamente a quelle persone che riusciranno a «mettersi in fila per tempo». I frutti di fascia alta solitamente in Giappone raggiungono prezzi elevati durante le aste locali, spesso utilizzate come campagne commerciali per promuovere le specialità locali. I giapponesi , infatti, hanno un culto della frutta di lusso e del melone Yubari, un melone Cantalupo coltivato sull’isola di Hokkaido e protetto da un’etichetta, un regalo molto popolare, come il buon vino. Pur pagando tali somme, i giapponesi non guardano al costo di acquisto, in particolare quando offrono la frutta, un dono prezioso nell’arcipelago. Nei reparti dei grandi magazzini dedicati o negozi specializzati, le opere d’arte della natura sono esposte come gioielli, protette da una rete bianca. Spesso vendute singolarmente, mele, pere, pesche, uva presentano forme perfette e lasciano un gusto squisito al palato.

Anche nei supermercati di base, la frutta è ancora costosa: una sola mela spesso costa l’equivalente di 2 euro. Eppure osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” in Italia diciamo che la frutta è cara. Se amate la frutta e non potete farne a meno… beh, cominciate ad ipotecare casa vostra, come avviene in un qualunque supermercato “Tokyo food show”. Godiamo la frutta noi che possiamo!