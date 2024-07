La Storta/Casalotti, maxi controlli. Due arresti e sei denunce

I Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno svolto uno straordinario servizio di controllo del territorio “alto impatto” finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere.

I dettagli

Nel mirino dei militari sono finite le aree di La Storta e Casalotti dove nel complesso sono state identificate 112 persone, controllati 63 veicoli e ispezionato 3 esercizi commerciali, nonché sequestrati 180 g di metadone, 4,5 g di cocaina e 4,50 g di hashish.

Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino italiano di 40anni, fermato a bordo della propria autovettura in possesso di 4,5 g di cocaina occultati nel vano porta oggetti. Nel corso di un posto di controllo, invece, i Carabinieri hanno fermato un 60enne italiano a bordo di uno scooter risultato rubato e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica. L’uomo, inoltre, è stato sottoposto agli arresti domiciliari poiché è risultato destinatario dell’ordinanza della misura cautelare che disponeva per lui gli arresti domiciliari.

Sempre nel corso dei posti di controllo, i Carabinieri hanno fermato un 25enne italiano a bordo della propria autovettura e lo hanno denunciato dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Stessa sorte per una cittadina nigeriana di 41 anni, trovata in possesso di ben 180 grammi di metadone. Altre tre persone, invece, sono state denunciate per violazioni al codice della strada. I Carabinieri della Sezione Radiomobile, infatti, hanno deferito un cittadino romeno cl. 89, sorpreso alla guida senza patente poiché revocata, nonché un cittadino italiano cl. 86 e un cittadino di origini romene cl. 74, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a quello consentito. In entrambi i casi le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli sequestrati.

In fine, i militari hanno segnalato tre persone alla locale Prefettura per essere state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

I risultati conseguiti sono il frutto di una mirata intensificazione dei servizi esterni messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia volta al contrasto dei reati in genere, e in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti.