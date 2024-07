Maxibon cerca…assaggiatori di gelati: 1000 euro al mese

Come viene riportato da Lavoro Facile, trovare il lavoro dei sogni rappresenta spesso un’impresa ardua e arriva per tutti il fatidico momento in cui ci troviamo a sognare ad occhi aperti il lavoro ideale, quello che non considereremmo mai un obbligo, perché è qualcosa che ci appassiona e ci diverte. Questa è l’idea alla base di “Cool Jobs”, l’iniziativa di InfoJobs – la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online – dedicata alle offerte di lavoro da sogno.

I dettagli

La prima offerta, online da oggi, è realizzata in partnership con Maxibon – iconico brand del gruppo Froneri che si distingue da sempre per il suo spirito irriverente e fuori dagli schemi – e farà gola ai tantissimi amanti di gelato.

Con l’offerta “Assaggiatore/Assaggiatrice di Maxibon”, infatti, il candidato prescelto avrà la possibilità di vivere una singolare avventura professionale con una retribuzione di 1.000 euro per una giornata di lavoro.

L’esperienza si svolgerà il 31 luglio, in occasione del 35esimo anniversario del brand, in una location esclusiva in cui il candidato selezionato avrà la possibilità di partecipare ad una degustazione guidata da uno dei professionisti del team di Maxibon e scoprire tante curiosità dei dietro le quinte del sandwich gelato più venduto in Italia.

“I lavori che abbiamo sempre sognato esistono realmente e noi di InfoJobs vogliamo dare visibilità proprio ad essi! Vogliamo far sì che le persone li provino e li sperimentino scoprendo un nuovo lato del mondo del lavoro” commenta Nilton Navarro, brand manager di InfoJobs.

“Maxibon si caratterizza per la sua irriverenza ed il suo stile fuori dagli schemi, ed è il marchio perfetto per sfatare il mito che il lavoro perfetto non esiste. Diventare assaggiatore o assaggiatrice di Maxibon per un giorno è un’occasione unica per scoprire cosa lo rende diverso dagli altri sandwich gelato”, ha dichiarato Simona Mantovani, brand manager di Maxibon.

Per presentare la propria candidatura su InfoJobs basterà soddisfare i seguenti requisiti: essere una persona divertente, autentica, curiosa, appassionata dei social media e, soprattutto, amante dei gelati.

Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.