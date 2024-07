Ancora disordini al Cpr di Ponte Galeria a Roma: il centro di permanenza per il rimpatrio torna a fare parlare di sé dopo la morte del 22enne Ousmane Sylla.

Tentato suicidio nel CPR, ancora disordini a Ponte Galeria: ecco cosa è successo

Stando a quanto si apprende dai maggiori organi di informazione nazionale, in serata un ospite della struttura avrebbe tentato il suicidio.

Gesti estremi e atti di autolesionismo non sono una novità nei Cpr, come avevamo già ricordato in un approfondimento che avevamo pubblicato qualche mese fa.

In seguito al nuovo tentativo di suicidio, diversi ospiti di Ponte Galeria per protesta hanno dato fuoco ai materassi e danneggiato alcune porte. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine in tenuta antisommossa.

Foto di repertorio dei disordini al Cpr di Ponte Galeria dopo la morte di Ousmane Sylla