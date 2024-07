Nella giornata di ieri la Sindaca di Zagarolo Emanuela Panzironi, la Sindaca di San Cesareo Alessandra Sabelli e il Sindaco di Palestrina Igino Macchi – in una lettera congiunta – hanno richiesto a

Trenitalia, Direzione operativa RFI, la possibilità di estensione degli orari dei treni notturni sulla linea

ferroviaria Roma-Cassino.

I Sindaci di Zagarolo, San Cesareo e Palestrina scrivono a Trenitalia per richiedere l’estensione degli orari notturni sulla linea ferroviaria Roma-Cassino

“Attualmente, l’ultimo treno che parte da Roma è alle ore 22.28 – si legge nella lettera. – Riteniamo che

l’introduzione di una corsa aggiuntiva dopo le ore 23.00 che fermi in tutte le stazioni intermedie sarebbe

estremamente vantaggiosa per diversi motivi: sicurezza stradale, sostenibilità economica, incentivazione

del trasporto pubblico”.

“Una richiesta che proviene direttamente dai cittadini del nostro territorio – spiegano i tre Sindaci. – Al

termine dell’emergenza Covid non è stato più reintrodotto il treno che partiva da Roma alle ore 23.00; a

differenza di quanto accade nelle altre linee, quella che collega la capitale ai Monti Prenestini non ha

un’opzione valida negli orari notturni. Riteniamo fondamentale superare questa criticità e, allo stesso

tempo, incentivare una mobilità sostenibile.

In vista del Giubileo, inoltre, proponiamo l’introduzione in via sperimentale di un treno alle 02.00 di notte. Si tratterebbe di un vero e proprio cambio di passo che faciliterebbe il rientro di cittadini, pellegrini e turisti, tenendo conto anche dei numerosi eventi che il nostro territorio propone. In poche parole, andremmo a promuovere il turismo locale, con ricadute positive su tutta l’economia nostrana”.

I Sindaci di Zagarolo, San Cesareo e Palestrina – mettendo a conoscenza anche l’Assessore alla mobilità e

trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – sono disponibili per un incontro con Trenitalia al fine di

discutere più nel dettaglio la fattibilità della proposta.