Notte bianca dei saldi a Colleferro: i dettagli

Siamo pronti per la “Notte bianca dei saldi” in programma sabato 6 luglio. Quest’anno, sarà ancora più bella grazie allo straordinario programma presentato dall’associazione “La via dell’Arte” con 60 artisti e artigiani, il mercatino dell’artigianato proposto dall’associazione “Lepinart” e l’associazione “Centro Inter Arte” con i suoi pittori.

Come sempre, il tutto sarà arricchito dai tanti spettacoli musicali previsti nelle piazze e nelle strade. Un ringraziamento personale e di tutta l’amministrazione per tutti i commercianti che hanno aderito alla manifestazione.

Ci auguriamo sia una bella serata da trascorrere insieme in allegria e spensieratezza, magari facendo shopping a prezzi scontati. È bene ricordare che acquistare a Colleferro è un gesto d’amore verso il nostro territorio. Aiuta i negozi di vicinato, compra locale.

#nottebiancadeisaldi #colleferroshopincenter

#compraacolleferro