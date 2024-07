Attesa per il prossimo 12 luglio la sentenza del processo di appello per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce morta nel giugno del 2001.

Omicidio Mollicone, attesa sentenza d’appello per il 12 luglio: oggi il pg di Roma ha concluso la requisitoria

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la sentenza del processo d’appello per la morte di Serena verrà letta il prossimo 12 luglio. Oggi, 2 luglio 2024, il pg ha concluso la requisitoria, depositata nelle scorse settimane: chiesta la condanna a 24 anni per il maresciallo Mottola, a 22 anni per la moglie Annamaria e il figlio, Marco.

Il pg di Roma, concludendo il suo intervento, ha affermato che l’omicidio della 18enne di Arce riporta a quello di Marco Vannini, il giovane ferito a morte a Ladispoli da un colpo di pistola mentre era a casa della sua fidanzata.

Foto di repertorio di Guglielmo e Serena Mollicone