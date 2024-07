Dalle ore 14:00 circa del pomeriggio di oggi, 2 luglio 2024, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati per un vasto incendio di sterpaglie in Viale Oxford, presso l’università di Tor Vergata.

Incendio boschivo presso l’università di Tor Vergata: intervengono i Vigili del Fuoco

Al momento sono stati inviati anche quattro moduli per incendi boschivi in Via Gravina di Puglia.

Non risultano persone ferite. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio