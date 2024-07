Roma, scoperto mezzo chilo di cocaina tra i surgelati: tre arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato due uomini di 43 e 54 anni e una donna di 42 anni, compagna del primo, italiani, gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e anche resistenza a pubblico ufficiale per il 54enne.

I controlli dei Carabinieri nel quartiere Tuscolano

I tre, questa notte, sono stati notati in atteggiamento sospetto da una pattuglia in borghese di Carabinieri in via Cesare Baronio, quartiere Tuscolano.

Il 43enne è stato visto cedere al 54enne un involucro che si è poi scoperto contenere 10 dosi di cocaina mentre la donna lo attendeva in auto, custodendo ulteriori 88 dosi della medesima sostanza stupefacente nella borsetta.

Il 54enne a quel punto ha cercato di disfarsi delle dosi ricevute gettandole in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti e ha opposto vigorosa resistenza ai Carabinieri intervenuti, per poi essere bloccato.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante a quel punto hanno deciso di perquisire tutti e tre dettagliatamente recandosi anche presso le loro abitazioni e nelle loro auto, trovandoli complessivamente in possesso di 505 g di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, suddivisa in 969 dosi preconfezionate; 7,80 g di “hashish”; 8.120,00 euro in contanti; materiale vario per il confezionamento; 3 rolex di cui sarà accertata autenticità e provenienza; una pistola priva di tappo rosso, munizionamento e serbatoio, sulla quale saranno svolti accertamenti per valutarne l’offensività.

I due uomini sono stati condotti presso la casa circondariale di Regina Coeli mentre la donna presso la casa circondariale di “Rebibbia femminile”. Il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e disposto per il 43enne la custodia cautelare in carcere, mentre per il 42enne e il 54enne gli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.