Roma, scontro tra moto in via del Foro Italico: due morti

Tragico incidente nella mattinata di ieri, 30 giugno 2024, a Roma, in via del Foro Italico: due morti.

Ancora sangue sulle strade della Capitale: morti due centauri ieri, in via del Foro Italico

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due uomini sono deceduti in seguito ad uno scontro tra le loro due moto. Il sinistro è avvenuto in via del Foro Italico, verso lo Stadio Olimpico, altezza via Salaria.

Per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, per i rilievi di rito.

Foto di repertorio