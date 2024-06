La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 11:20 circa di oggi, 30 giugno, la squadra VF 12/A di Tuscolano II per un incidente stradale tra un’ambulanza ed una autovettura in Via Serafini incrocio Togliatti (RM).

Roma, brutto incidente tra un’auto e un’ambulanza: un ferito. Ecco cosa è successo

Il personale VF appena giunto sul posto ha estratto l’autista dell’ambulanza ferito, che era impossibilitato ad uscire, ed stato trasportato dal 118 immediatamente in ospedale, mentre il passeggero è uscito autonomamente.

L’autista dell’autovettura non risultava ferito ma è stato accompagnato in ospedale dato che era in stato di shock.

Sul posto i carabinieri il 118 e la polizia urbana per i rilievi del caso.