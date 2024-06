Caos treni a Roma Termini: interviene il Codacons, ecco il comunicato stampa.

Il comunicato stampa del Codacons

Ennesima giornata di passione sul fronte ferroviario, con un guasto alla linea elettrica che sta causando pesanti ritardi e disagi coinvolgendo i treni in partenza o transito dalla stazione Termini.

Lo denuncia il Codacons, che riporta le informazioni fornite sul sito di Trenitalia secondo cui dalle ore 8:13 di questa mattina la circolazione risulta rallentata “per un guasto alla linea elettrica tra Roma Termini e Roma Prenestina. I treni Alta Velocità, Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”.

“Alla stazione Termini è il caos, tra treni regionali cancellati, ritardi per l’alta velocità, e poche informazioni ai passeggeri che attendono i convogli in banchina – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Un disservizio che avviene quando migliaia di cittadini si spostano in treno per andare al mare o raggiungere mete di villeggiatura, causando disagi enormi all’utenza. Per tale motivo, e considerata l’eccessiva frequenza dei guasti tecnici che stanno interessando la rete ferroviaria, presenteremo domani un esposto in Procura chiedendo di aprire una indagine contro Rfi e Trenitalia per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio. Non solo: considerato l’enorme numero di turisti abbandonati a loro stessi a Termini, ci rivolgeremo anche alla Corte dei Conti perché accerti il danno di immagine subito dal nostro paese e dall’intero comparto turistico”.

Foto di repertorio