I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nel municipio lidense nei luoghi caratterizzati da maggior indice di criminalità e finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, nello specifico al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e ai fenomeni di degrado. Al termine del servizio i Carabinieri dei reparti dipendenti hanno complessivamente sottoposto a controllo 97 persone (di cui 13 stranieri e 16 gravati da precedenti) e 62 veicoli.

Ostia, vuole evitare i controlli e aggredisce i Carabinieri: arrestato. Ecco cosa è emerso dagli interventi dei militari

In totale sono state arrestate 4 persone, e altre 4 sono state segnalate amministrativamente perché trovate in possesso di modica quantità di hashish.

Elevate 8 sanzioni al Codice della Strada per complessivi 6.047 euro, sequestrato un veicolo non coperto da assicurazione e ritirata, per sospensione, una patente di guida.

Nel particolare, in manette è finito un cittadino ucraino che sottoposto a controllo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia, in evidente stato di ebbrezza alcolica, al fine di eludere gli accertamenti, ha opposto resistenza, prima insultandoli e successivamente colpendoli con spintoni e schiaffi, tanto da rendersi necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione per fermarlo.

I Carabinieri della Stazione di Roma Ostia, invece, hanno arrestato un 42enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati, fermato in strada per un controllo e trovato in possesso di 100 g di hashish, suddiviso in dosi.

I Carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno notificato ad un 43enne italiano un’ordinanza di aggravamento della misura che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale ordinario di Roma. Il provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte, accertate dai Carabinieri.

Invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno notificato ad un cittadino del Marocco, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma, un’ordinanza di aggravamento della misura che dispone la sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale ordinario di Roma.

Il servizio ha permesso anche di rintracciare un minore straniero, allontanatosi da una casa famiglia della provincia di Frosinone e successivamente riaffidato.

L’attività di controllo del territorio dell’Arma è stata altresì seguita e finalizzata anche grazie all’ausilio del supporto aereo, nella circostanza un velivolo ad ala rotante proveniente dal Raggruppamento di Pratica di Mare.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.