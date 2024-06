Nuovi servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato si sono svolti, nel fine settimana, dal centro alla periferia della capitale.

A Ponte Milvio, gli agenti del XV Distretto, del VII Distretto San Giovanni, dell’XI Distretto San Paolo, del commissariato Flaminio, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Stradale hanno effettuato controlli nelle zone della movida, particolarmente frequentate durante le serate estive.

Un ragazzo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

256 sono state le persone identificate, 120 i veicoli controllati, 7 le sanzioni al codice della strada rilevate, 4 le patenti ritirate e 3 gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche.

In zona San Basilio invece, sono stati impegnati i poliziotti del IV Distretto San Basilio, del Commissariato Sant’Ippolito e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, unitamente ad un medico veterinario dell’ASL Roma 2.

I controlli, svolti ad ampio raggio in tutta la zona, sono stati diretti ad un mirato controllo a tutela della sicurezza inerente il collegamento urbano, nello specifico presso la Stazione della Metropolitana Linea B fermata “Ponte Mammolo” e area stazione metro “Rebibbia”.

Nell’ambito del servizio sono state identificate 185 persone tra cui 52 stranieri, controllati 47 veicoli e un esercizio commerciale.

In particolare, in un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, durante l’ispezione amministrativa, gli agenti hanno accertato la presenza di alimenti scaduti e la mancata etichettatura di alcuni prodotti; per tale motivo, il titolare è stato sanzionato per un ammontare totale di 4.500 euro. Inoltre, è stato disposto il provvedimento di sospensione temporanea dell’esercizio commerciale per gravi condizioni igienico sanitarie.

Nella zona di Aurelio infine, i poliziotti del XIII Distretto hanno controllato con particolare attenzione le aree del capolinea CO.TRA.L., della stazione Metro “Cornelia”, di Via Boccea e di Via Baldo degli Ubaldi.

Nell’ambito del servizio sono state identificate 52 persone e controllati 17 veicoli; il conducente di uno di questi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e la sua patente è stata ritirata.

