Concorsi Ministero dei Trasporti 2024: bandi per 1133 assunzioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia 1133 nuove assunzioni per diplomati e laureati nel 2024. Scopri tutti i dettagli sui bandi e le modalità di reclutamento.

Circuito lavoro informa che l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) si appresta a offrire nuove opportunità di carriera per diplomati e laureati con l’autorizzazione a reclutare 1133 nuove risorse. Una vasta gamma di posti di lavoro verrà messa a disposizione attraverso diverse modalità di reclutamento, compresi nuovi concorsi pubblici.

Dettagli sulle assunzioni e i Concorsi Ministero dei Trasporti 2024

Un recente DPCM, pubblicato il 12 giugno 2024, ha gettato le basi per un’ampia campagna di reclutamento all’interno del MIT. Un totale di 1133 assunzioni a tempo indeterminato sono state autorizzate, alcune delle quali saranno gestite tramite lo scorrimento di graduatorie esistenti, progressioni verticali, e l’avvio di nuovi concorsi pubblici.

Clicca qui per il DPCM 12 giugno 2024

Suddivisione dei posti di lavoro

Le assunzioni autorizzate saranno distribuite tra varie categorie e qualifiche all’interno del Ministero, con 351 posti destinati ad essere coperti mediante concorsi pubblici appositamente banditi per l’occasione.

Vie di reclutamento alternativo

Oltre ai concorsi, il MIT prevede l’utilizzo di altri canali per le assunzioni, includendo:

Scorrimento di graduatorie preesistenti

Progressioni di carriera interne

Assunzioni di Dirigenti di II fascia tramite i corsi concorso SNA dei 2024 e 2023

Procedura per i nuovi Concorsi MIT 2024

I concorsi pianificati seguiranno le linee guida del nuovo regolamento concorsi, mirando a semplificare e velocizzare le procedure. Le selezioni saranno basate su titoli ed esami, potenzialmente includendo una prova scritta a risposta multipla e una orale, insieme a test di Informatica e Lingua Inglese.

Come candidarsi ai Concorsi

Le domande per i concorsi del Ministero dei Trasporti 2024 dovranno essere inviate attraverso il Portale Unico per il reclutamento nella PA (inPA). Fondamentale sarà disporre di identità digitale come SPID/CIE/CNS o credenziali eIDAS per l’accesso.

Link utili e risorse

Per rimanere sempre aggiornati sui bandi di concorso, sui requisiti e sulle materie oggetto d’esame, consultate regolarmente il portale web dedicato ai concorsi MIT e il portale inPA. Iniziare a prepararsi in anticipo sui temi che con maggiore probabilità saranno parte dell’esame può fare la differenza.

Portale web dei concorsi MIT

Conclusione

Le opportunità di lavoro offerte dal MIT per il 2024 rappresentano una grande notizia per tutti quelli che sognano una carriera nelle infrastrutture e nei trasporti. Segui da vicino gli aggiornamenti per non perdere l’occasione di far parte del team del Ministero dei Trasporti.