Condivisibile quanto sottolineato dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, Pio Silvestri, sull’esigenza di rivisitare le procedure di finanziamento delle misure di prevenzione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. “È proprio per la volontà di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per ridurre gli infortuni – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone – che già nel bilancio di previsione 2024 dell’Inail abbiamo raddoppiato, rispetto al 2023, le risorse impiegate in materia di prevenzione per un totale di 1,55 miliardi di euro”. Come noto, gli avanzi di bilancio dell’Inail concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. “Compatibilmente con tali equilibri, il riconoscimento di maggiori margini di autonomia all’Istituto nella possibilità di investire le proprie risorse permetterebbe – spiega il Presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – di rafforzare le azioni di formazione e prevenzione, e potenziare così le tutele dei lavoratori e delle loro famiglie, sostenendo le imprese per migliorare i livelli di sicurezza”. Già è stato avviato il confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per gestire al meglio le risorse dell’Inail, nell’ottica del potenziamento degli strumenti da mettere a disposizione di aziende e lavoratori.