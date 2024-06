SECONDO WEEKEND IN MUSICA CON “MELODIE IN VILLA”

Il 30 giugno tornano i concerti gratuiti nelle ville e parchi della città.

Appuntamento a Villa Pamphilj e Villa Lazzaroni

Il 30 giugno , seconda domenica per Melodie in Villa, il progetto che porta la grande musica fuori dalle sale concerto, promosso – nel quadro della programmazione dell’Estate Romana 2024 – dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, e a cura di Zètema Progetto Cultura e dell’associazione Enarchè.

Un ampio programma, a ingresso libero e gratuito , che spazia da brani del Settecento, alle arie d’opera ottocentesche con uno sguardo, alle melodie degli albori del Novecento, passando per il cantautorato italiano fino alle sonorità della musica etnica.

Palchi d’eccezione saranno ville e parchi della città, per un cartellone di spettacoli rivolto a tutte e tutti e pensato, in particolare, per un pubblico che non sempre ha l’occasione di assistere a concerti. Nel corso di ogni appuntamento sono previsti anche degli interventi per guidare gli ascoltatori nella scoperta e nella comprensione dei brani che verranno eseguiti.

Domenica 30 giugno , la rassegna abiterà due storiche ville della Capitale:

Si parte da Villa Pamphilj (ingresso da via Vitellia 102) che, alle ore 11 , ospiterà Tommaso Quaranta e I Giovani Filarmonici Pontini in un concerto dedicato alle musiche dei cantautori italiani: la formazione, composta da 30 musicisti, porterà al pubblico un programma di brani scritti da artisti che hanno fatto la storia del cantautorato italiano, da Francesco De Gregori a Fabrizio De André, da Franco Battiato a Luigi Tenco, fino a Vasco Rossi, Jovanotti, Cesare Cremonini, Ultimo e molti altri;

(ingresso da via Vitellia 102) che, alle , ospiterà in un concerto dedicato alle musiche dei cantautori italiani: la formazione, composta da 30 musicisti, porterà al pubblico un programma di brani scritti da artisti che hanno fatto la storia del cantautorato italiano, da Francesco De Gregori a Fabrizio De André, da Franco Battiato a Luigi Tenco, fino a Vasco Rossi, Jovanotti, Cesare Cremonini, Ultimo e molti altri; Alle ore 17 appuntamento a Villa Lazzaroni (via Appia Nuova 522) per Autori romani nel mondo a cura del Quartetto Pessoa, quartetto d’archi che eseguirà arie del Settecento e dei primi del Novecento con un breve excursus sulle colonne sonore di compositori romani (e non solo) famosi nel mondo: Ennio Morricone e Nicola Piovani.

La rassegna, che ha preso il via lo scorso 21 giugno, in occasione della Festa della Musica 2024, proseguirà fino al 28 luglio con gli altri quattro concerti in altrettanti ville e parchi:

Il 7 luglio alle ore 11 a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), replica di Autori romani nel mondo a cura del Quartetto Pessoa ;

alle a (via Camillo Montalcini 1), replica di Autori romani nel mondo a cura del ; Ci si sposta a Villa Fiorelli (piazza Fiorelli) il 14 luglio alle ore 11 per il concerto di Musica etnica proposta dalla BabelNova Orchestra ;

(piazza Fiorelli) il alle per il concerto di Musica etnica proposta dalla ; Sarà con vista Colosseo lo spettacolo del 21 luglio alle ore 11 che vedrà esibirsi, al Parco di Colle Oppio (ingresso da via delle Terme di Tito fronte civico 72), gli Amorklab in un concerto di Musica balcanica che chiuderà la kermesse con la replica del 28 luglio alle ore 11 a Villa Carpegna (piazza di Villa Carpegna).

30 GIUGNO – SCALETTA

Ore 11 – Villa Pamphilj

Tommaso Quaranta e I Giovani Filarmonici Pontini

Francesco De Gregori – La leva calcistica della classe ’68 Vasco Rossi – Alba chiara Fabrizio De André – Amore che vieni, amore che vai Rino Gaetano – A mano a mano Franco Battiato – La cura Tiziano Ferro – Accetto miracoli Francesco De Gregori – La storia siamo noi Ultimo – Cascare nei tuoi occhi Luigi Tenco – Mi sono innamorato di te Jovanotti – Le tasche piene di sassi Cesare Cremonini – Nessuno vuole essere Robin Francesco De Gregori – La donna cannone ⁠Coez – Catene

Ore 17 – Villa Lazzaroni

Autori romani nel mondo a cura del Quartetto Pessoa