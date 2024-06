Tragedia a Roma: un clochard si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco nel parco Villa Lais.

Tragedia a Roma, clochard si dà fuoco: fiamme spente da alcuni passanti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un uomo, senza fissa dimora, si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco nel parco di Villa Lais a Roma.

Le fiamme sono state spente da alcuni passanti. Intervenuto il personale medico del 118, l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri: al momento sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo; non si conoscono i motivi del gesto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio