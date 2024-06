Accoltellamento in strada nel pomeriggio di ieri, 27 giugno 2024, a Tor Bella Monaca: ferito un ragazzo di 26 anni.

Accoltellamento in strada a Tor Bella Monaca: ferito un 26enne. Indagini in corso, un arresto

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un giovane di 26 anni è stato accoltellato in strada a Tor Bella Monaca: trasportato in ospedale, sarebbe stato giudicato guaribile in 20 giorni.

Le coltellate avrebbero sfiorato l’arteria femorale. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca: indagini avviate. Le coltellate inferte sarebbero state almeno cinque, forse al culmine di una lite. Arrestato un ragazzo di 29 anni; molto probabilmente ci sarebbe anche un altro complice, che deve ancora essere identificato. Proseguono le indagini dei Carabinieri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio