I Carabinieri della Stazione di Grottaferrata hanno arrestato una donna 54enne, con precedenti, gravemente indiziata dei reati di lesioni personali aggravate e porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

Grottaferrata, donna accoltella il compagno: arrestata. La vicenda

A seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa di Frascati, in via del Boschetto, a Grottaferrata, dove poco prima la donna, in evidente stato di alterazione psico-fisico, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, aveva sferrato una coltellata al compagno di 31 anni.

L’uomo a causa della forte perdita di sangue è stato subito soccorso e trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’Ospedale di Frascati, in codice giallo.

I Carabinieri giunti sul posto, dopo aver raccolto alcuni dati sull’accaduto, hanno effettuato subito delle ricerche in zona e rintracciato la donna nei pressi della propria abitazione. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare hanno recuperato e sequestrato il coltello che si ritiene sia stato utilizzato per colpire l’uomo, un coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri circa.

Il 31enne dopo essere stato medicato e dimesso dall’ospedale si è recato in caserma dove ha formalizzato la denuncia – querela nei confronti della compagna che al termine delle attività di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.