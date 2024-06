Roma, inaugurato un nuovo murale nel XV Municipio

Inaugurato questa mattina alle ore 11:00 il nuovo murale realizzato al termine di un intenso workshop durato diversi mesi, che ha visto protagonisti gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma, guidati da Maupal.

L’opera è frutto di un’idea nata dalla collaborazione tra lo street artist romano e la docente Isabel Martino, ed è stata fortemente voluta dal XV Municipio, che ha richiesto l’intervento dell’artista per riqualificare uno spazio precedentemente deturpato da una scritta sessista e lesiva della dignità delle donne.

Il murale realizzato dagli studenti dell’Accademia sotto la direzione di Maupal va in direzione opposta rispetto al messaggio offensivo precedente: vuole essere un omaggio alle donne e un’occasione per celebrare insieme l’arte e la cultura attraverso la riqualificazione artistica di uno spazio che sta riacquistando bellezza e dignità.

L’inaugurazione si è tenuta a via della Farnesina, sotto il viadotto della tangenziale, alla presenza dell’assessore alla cultura del XV Municipio, Tatiana Marchisio. Questo evento segna un momento significativo per la comunità locale, testimoniando il potere dell’arte di trasformare e migliorare gli spazi urbani.

“Questo progetto rappresenta per me un’opportunità unica per dimostrare come l’arte possa essere uno strumento potente di cambiamento sociale – ha spiegato Maupal – Lavorare con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma è stato un privilegio e sono orgoglioso di aver contribuito alla trasformazione di questo spazio in un luogo di bellezza e rispetto. Spero che questo murale possa ispirare una riflessione sul valore e la dignità delle donne, celebrando al contempo la ricchezza culturale della nostra città“.

La realizzazione del murale è stata possibile grazie al prezioso supporto tecnico di Caparol Italia e Addessi Corporate, che hanno fornito i colori necessari.