Roma, spari durante una lite in un condominio: un ferito

Paura nella serata di ieri, 26 giugno 2024, a Roma, in zona Casetta Mattei: spari in seguito ad una lite in un condominio, ferito un uomo di 45 anni.

Roma, spari durante una lite in un condominio: ferito un uomo di 45 anni. Indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un uomo è rimasto ferito in seguito ad alcuni spari esplosi durante una lite nell’androne di un condominio. Il 45enne è stato soccorso e portato in ospedale, in codice rosso: sarebbe stato colpito ad entrambi i piedi.

Non sono stati trovati bossoli ma tracce ematiche. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio