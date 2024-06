Incidente mortale nella mattinata di ieri, 25 giugno 2024, sul Grande Raccordo Anulare, tra Selva Candida e Cassia: la vittima è un giovanissimo poliziotto di soli 27 anni.

Incidente mortale sul GRA: la vittima è un giovane poliziotto di 27 anni. Indagini in corso sull’esatta dinamica del sinistro

Si chiamava Marco Torre e aveva solo 27 anni la giovanissima vittima del terribile incidente avvenuto ieri sul Grande Raccordo Anulare. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, la moto sulla quale viaggiava sarebbe stata avvolta dalle fiamme in seguito allo scontro con un’altra vettura.

Il giovane, che aveva solo 27 anni, lascia un bimbo piccolo. Indagini in corso sulla precisa dinamica di quanto avvenuto: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio