Roma, tentata rapina finisce nel sangue: due feriti

Tentata rapina finisce nel sangue: ecco cosa è successo in zona Eur a Roma. Due feriti: grave un 55enne.

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, un 55enne è rimasto gravemente ferito per un colpo d’arma da fuoco sparato da un 47enne nel tentativo di una rapina.

L’episodio è avvenuto in un parcheggio di un hotel in via dell’Oceano Pacifico.

Il 55enne, colpito all’addome, è stato trasportato all’ospedale San Camillo, ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Anche il rapinatore è rimasto ferito a una gamba.

Indagini in corso da parte delle Forze dell’Ordine: potrebbero seguire aggiornamenti.

