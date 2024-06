Alle ore 23.15 circa della serata di ieri, 25 giugno 2024, la Sala Operativa ha inviato per incendio capannone in Via Scorticabove, presso una ditta di Autotrasporti, 5 APS, 4 Autobotti, la Kilolitrica al fine di domare le fiamme che hanno coinvolto la struttura per cause da accertare.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La superficie interessata è di circa 3000mq, i materiali contenuti all’interno sono di vario genere. Non risultano persone ferite. Potrebbero seguire aggiornamenti.