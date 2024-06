Tragedia sfiorata a Roma all’alba di oggi, 24 giugno 2024: una lite tra giovanissimi è sfociata in un accoltellamento. Ecco cosa è successo.

Lite tra giovani a Roma: accoltellato un 21enne, è grave

Una lite tra giovanissimi per poco non finiva in tragedia: è quanto accaduto all’alba di questa mattina nella Capitale, in zona Re di Roma.

Da una ptima ricostruzione dei fatti, i ragazzi coinvolti nell’alterco sarebbero quattro. Ferito gravemente con un coltello un giovane di 21 anni, che ora si trova ricoverato in terapia intensiva presso l’Umberto I. Feriti, seppur lievemente, anche gli altri ragazzi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che ora cureranno le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Foto di repertorio