I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato in flagranza, un uomo di 35 anni, gravemente indiziato di atti persecutori ai danni della ex fidanzata, coetanea.

Roma. Non si arrende alla fine della loro storia e perseguita la ex. Intervengono i Carabinieri

La vittima, ieri pomeriggio, si è presentata in caserma per denunciare l’ex compagno con cui aveva avuto una relazione sentimentale durata solo pochi mesi e da poco interrotta. Nella denuncia la vittima ha riferito che dalla fine del loro rapporto, l’uomo aveva assunto comportamenti molesti, con continue telefonate e messaggi dal contenuto anche minaccioso.

E anche durante l’acquisizione della denuncia – querela, alla presenza dei militari in caserma, l’uomo ha continuato ad effettuare telefonate e ad inviare messaggi, minacciandola che si sarebbe presentato sotto la sua abitazione.

I militari hanno così deciso di effettuare un mirato servizio di osservazione, nei pressi dell’abitazione della vittima, sia in divisa che in borghese, al termine del quale hanno fermato il 35enne, lo arrestato e condotto in caserma. Attivata la procedura del Codice Rosso, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui il divieto di avvicinamento alla vittima, con braccialetto elettronico, e il divieto di dimora nel comune di Roma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento penale, indagini preliminari, l’uomo deve considerarsi innocente fino ad eventuale condanna definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522