Roma, drammatico incidente su via Casilina: morto 34enne

Ennesimo incidente sulle strade della Capitale: coinvolti tre veicoli, morto un 34enne.

Drammatico incidente su via Casilina: l’ennesima morte sulle strade della Capitale. Nulla da fare per un 34enne

Stando alle prime informazioni del caso, l’incidente si è verificato nella serata di ieri, 21 giugno 2024, in via Casilina, all’altezza di via di Tor Tre Teste. Tre le vetture coinvolte nello scontro: due auto e un motorino.

Purtroppo per l’uomo, di 34 anni, a bordo del veicolo a due ruote non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi di rito: i mezzi sono stati sequestrati.

Foto di repertorio